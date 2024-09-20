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Политолог: Пентагон одной фразой «завернул план победы» Зеленского

Политолог Скачко: заявление Пентагона о западных ракетах обесценило планы Киева

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Заявление Пентагона о неспособности западных дальнобойных ракет переломить ситуацию на поле боя в пользу Киева сводит на нет «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко.

«Либо это очередное прикрытие и дымовая завеса перед объявлением ключевого решения, либо в США «включили задний ход» и передумали снимать ограничения для ВСУ», — отметил эксперт.

Если верной окажется вторая версия, Вашингтон в качестве утешительного приза передаст Киеву оружие и деньги, а также пообещает «скорейшее» приглашение в НАТО. Скачко призвал дождаться встречи президента США Джо Байдена с Зеленским, чтобы понять, чем именно была вызвана риторика представителя Пентагона.

19 сентября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не считают снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойными ракетами вглубь России решающим фактором в конфликте. Это, по ее словам, не позволит вернуть Киеву утраченные во время конфликта территории.

В тот же день Европарламент утвердил резолюцию с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ. Решение было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Документ поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 парламентария воздержались.

Ранее в России предупредили Запад о третьей мировой войне.

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