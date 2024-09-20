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Покупателям «Дома Москвы» в Риге пригрозили судебными тяжбами

Посольство: покупателей «Дома Москвы» в Риге ждут судебные тяжбы

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Global Look Press

Возможных покупателей конфискованного латвийскими властями «Дома Москвы» в Риге ждут судебные тяжбы. Об этом заявило посольство России в Латвии в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что спустя месяц после проведения аукциона власти Риги не нашли желающих купить «Дом Москвы». По мнению дипломатов, снижение стартовой цены недвижимости вряд ли сподвигнет бизнесменов «пойти на неоправданные риски».

При этом в посольстве подчеркнули, что сейчас «Дом Москвы» содержат на деньги латвийских налогоплательщиков.

20 августа Латвия выставила на аукцион национализированный зимой культурный центр «Дом Москвы», средства за который собирается передать киевским властям.

В январе в МИД России назвали «воровством в государственном масштабе» конфискацию «Дома Москвы» в Риге и пригрозили Латвии «жестким и крайне болезненным» ответом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Риге призвали ограничить использование русского языка.

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