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Захарова заявила о подготовке встречи глав МИД по Закавказью

Захарова заявила о проработке встречи глав МИД формата «3+3» по Закавказью

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Прорабатывается возможность проведения встречи министров иностранных дел в рамках региональной платформы «3+3», включающей Азербайджан, Армению, Грузию, а также Россию, Турцию и Иран, касающейся вопросов Южного Кавказа. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе IV Евразийского женского форума, пишет ТАСС.

«Могу утверждать, что такая встреча планируется в Анкаре», — отметила Захарова.

Она добавила, что точные даты встречи будут определены совместно странами по итогам достигнутых договоренностей.

Идея шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу была выдвинута в конце 2020 года лидерами Азербайджана и Турции, Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, в дальнейшем получившая название «3+3». Россия и Иран поддержали эту инициативу, Армения также выразила желание участвовать в формате, в то время как Грузия решила не принимать в нем участие. Первое заседание консультативной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел прошло в Москве 10 декабря 2021 года. Последнее заседание на уровне глав внешнеполитических ведомств состоялось в Тегеране в октябре 2023 года.

На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности. Армянский премьер также подчеркнул, что Ереван заморозил отношения с организацией, поскольку она якобы создавала угрозу суверенитету государства.

Ранее стало известно, как в Армении предотвратили попытку узурпации власти.

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