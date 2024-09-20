МИД и Красный Крест не обсуждали посещение Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер не обсуждали возможность посещения представителями комитета Курской области, куда 6 августа вторглись украинские войска. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Какие-либо инициативы МККК об организации гуманитарного доступа в Курскую область в ходе встречи с Мирьяной Сполярич по линии МИД России не обсуждались», — сказала Захарова.

Приоритетное внимание на встрече уделялось нарушениям норм международного права со стороны Украины, добавила дипломат.

В российском офисе Красного Креста сообщали, что МККК готов отправить специалистов в Курскую область, если Россия и Украина договорятся об этом и будут представлены гарантии безопасности.

До этого Украина обратилась к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Ранее в Кремле назвали предложение Киева провокацией.