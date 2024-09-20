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Историк сравнил подрыв пейджеров в Ливане с временами индейцев

Историк Колпакиди: взрывы в Ливане схожи с заражением индейцев оспой

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Aziz Taher/Reuters

Массовый подрыв гаджетов в Ливане похож на историю с одеялами, которая случилась во время осады индейцами британского форта Питт в 1763 году. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал историк спецслужб и писатель Александр Колпакиди.

«Индейцы потребовали выкуп за то, чтобы не штурмовать форт. И британцы в числе прочих вещей передали им зараженные оспой одеяла. В форте тогда вспыхнула эпидемия оспы. В нем организовали карантинный барак. Вот оттуда и взяли пару одеял для индейцев», — рассказал Колпакиди.

Он добавил, что в истории спецслужб случившееся в Ливане аналогов не имеет, хотя технически осуществить серию таких взрывов можно.

В Ливане 17 сентября почти три тысячи человек ранены при массовом подрыве пейджеров членов «Хезболлы». 12 человек спасти не удалось.

Взрывы прозвучали в южном районе Бейрута, в других регионах страны и в сирийском Дамаске, где находилась в тот момент делегация «Хезболлы». Как сообщает Al Jazeera, операцию осуществили израильские военные. Члены «Хезболлы» используют эти устройства в закрытой системе связи.

18 сентября ливанские СМИ сообщили о новых взрывах раций, мобильных телефонов, замков с отпечатками пальцев, кухонной техники, солнечных батарей, пейджеров и автомобильных радиостанций. Более 100 человек пострадали, девять — скончались.

Ранее россиянам объяснили, что делать с гаджетами после взрывов пейджеров в Ливане.

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