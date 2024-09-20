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В ГД прокомментировали вторжение цыган в школу с криками «хотим русской крови»

Вассерман о вторжении цыган в школу: в Госдуме анализируют такие случаи

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что в многонациональной стране всегда происходят конфликты, но обычно их удается разрешить до возникновения каких-либо последствий. Его слова приводит «Лента.ру».

Таким образом Вассерман прокомментировал информацию о вторжении цыган в российскую школу в станице Тацинской Ростовской области с криками «хотим русской крови».

«Эти и другие подобные случаи анализирует комитет Государственной думы по просвещению. Я член этого комитета и, естественно, не могу в полной мере высказать свое личное мнение как раз потому, что оно сейчас только формируется. Еще далеко не все обстоятельства изучены достаточно подробно, чтобы высказаться однозначно», — пояснил депутат.

20 сентября группа цыган ворвалась в школу в станице Тацинская Ростовской области. Об этом сообщал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Мать одного из школьников рассказала, что между учениками произошел конфликт, после чего один из них вернулся в школу с группой цыган. Они начали угрожать школьникам расправой.

До этого «Коммерсантъ» писал, что в Новороссийске владельцы квартир в жилом комплексе бизнес-класса добились выселения семьи цыган, которые снимали там квартиру.

Ранее в Саратове иностранцы захватили квартиру жены участника СВО.

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