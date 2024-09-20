Песков заявил об интересе взрывов в Ливане для спецслужб РФ

Взрывы пейджеров в Ливане стали предметом интереса российских спецслужб, которые будут выполнять свою работу. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако он отметил, что в Кремле пока никаких обсуждений на эту тему не было.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.