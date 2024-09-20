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В Кремле прокомментировали ситуацию в подконтрольных ВСУ районах Курской области

Песков заявил, что РФ восстановит контроль над всеми районами Курской области

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные восстановят контроль над захваченными украинскими войсками районами Курской области.

«Наши военные делают свою работу. Они ее сделают, контроль будет восстановлен», — сказал представитель Кремля, отметив, что в этом нет никаких сомнений.

5 сентября глава государства Владимир Путин назвал «священным долгом» России «выбросить» украинских военных с территории Курской области и защитить своих граждан.

Как утверждают американские аналитики Дэниел Бесснер и Дерек Дэвисонтака, атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область поставила Киев перед сложным выбором: отступить с захваченных территорий или потерять множество солдат. Кроме того, она не повлияла на общий ход конфликта. При этом, по словам Бесснера и Дэвисона, операция ВСУ может превратиться в катастрофу.

Бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в свою очередь заявлял, что ВСУ только увеличили собственную линию фронта, напав на Курскую область, и тем самым создали себе дополнительные проблемы. По мнению офицера, украинские войска из-за отсутствия стратегического мышления понесли очень тяжелые потери в бронетехнике и личном составе и не добились ничего.

Ранее десантники устроили засаду ВСУ в Курской области.

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