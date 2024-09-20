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Зеленскому предрекли роль сакральной жертвы

Журналист Малькевич: Зеленский будет сакральной жертвой в случае войны в ЕС

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Gleb Garanich/Reuters

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России, журналист Александр Малькевич в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, куда эвакуируют европейских лидеров в случае начала боевых действий на территории ЕС. По его мнению, для них оборудуют уютный коттеджный поселок в тылу.

«Зеленского все-таки, наверное, грохнут по дороге, чтобы сакральной жертвой сделать. А всех этих Макронов и прочих успеют спасти. Они, кстати, будут нужны, потому что смогут выступать по остаткам мира с лекциями, рассказывать про «ужасную Россию». То есть эти клоуны, артисты погорелого театра, в прямом смысле слова, еще пригодятся в информационной войне», — сказал Малькевич.

Он добавил, что в случае, если Великобритания, Франция, Германия и другие европейские страны пойдут на обострение, США останутся сторонним наблюдателем.

Ирландский журналист Чей Боуз отмечал, что Соединенные Штаты разжигают крупномасштабную войну, которая может привести к гибели Европы.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что, обсуждая разрешение на удары вглубь РФ, страны НАТО принимают решение, будут ли они напрямую вовлекаться в украинский конфликт. По его словам, наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства ВСУ не в состоянии, поэтому им придется получать разведданные спутников, которые есть только у ЕС или США. Глава государства подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать соответствующее решение.

Ранее французский политик раскритиковал НАТО за разрешение бить по России.

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