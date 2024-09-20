Эксперт объяснил, почему страны ЕС сохраняют либеральную миграционную политику

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России, журналист Александр Малькевич в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в странах Европейского союза, несмотря на бедственное положение, сохраняется либеральная миграционная политика.

Он привел слова европейских коллег, которые утверждают, что страны ЕС давно превратились в «проходные дворы».

«Мне говорили: знаете, наши политики, мол, не связывают свое будущее с нашими странами. И привели очень яркий пример: практически все тогдашние европейские лидеры были бездетными, зачастую несемейными людьми», — сказал Малькевич.

20 сентября немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOS) сообщила, что число беженцев в Германии достигло нового рекорда — в страну приехали почти 3,5 млн человек. В статье говорится, что на конец первой половины этого года в ФРГ проживало в общей сложности около 3,48 млн иностранных граждан, что на 60 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Такой показатель является самым высоким с 1950-х годов.

Ранее в бундестаге предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины.