Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что опубликованные украинскими источниками кадры с Курской атомной электростанцией (АЭС) доказывают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не отказались от планов ударить по объекту.

К такому выводу она пришла после того, как выяснилось, что фотографии Курской АЭС сделали они с разведывательного дрона ВСУ с расстояния в несколько километров.

Дипломат добавила, что это говорит об отсутствии демократичности, законности, легальности у украинских властей. Она считает, что украинские власти перешли от «националистической повестки и националистической диктатуры» к «прямой террористической деятельности».

Захарова отметила, что за преступлениями Украины стоят США и Великобритания. Она до этого заявила, что Запад перешел к открытой поддержке терактов Киева против мирных граждан. Она подчеркнула, что деструктивная позиция Запада по отношению к Украине представляет собой еще один шаг в рамках «крестового похода» против формирования многополярного мира, направленного на создание более справедливого миропорядка.

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.