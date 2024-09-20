Принятая Европарламентом резолюция, призывающая разрешить удары западными дальнобойными ракетами вглубь России, — очередной виток эскалации враждебности по отношению к России. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

При этом, по мнению эксперта, ряд европейских стран оставит этот документ без внимания.

«Прежде всего, Шольц и даже поляки. Помимо всего прочего, ряд стран не имеет права давать разрешение на удары оружием, которое не является их собственной разработкой. <...> Формально они могут разрешить, но официально все равно будет сложно разрешить применять это оружие на практике», — отметил Безпалько.

19 сентября Европарламент утвердил резолюцию с призывом разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ. Решение было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Документ поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 парламентария воздержались.

Депутаты отметили, что существующее ограничение «препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону» и делает страну уязвимой.

Ранее корейский политолог предупредил Запад о катастрофе в случае ударов ВСУ вглубь РФ.