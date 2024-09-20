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Захарова прокомментировала события в Ливане

Захарова: Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия глубоко обеспокоена развитием событий в Ливане после произошедших беспрецедентных террористических кибератак на устройства связи и ударов израильской авиации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях IV Евразийского женского форума, передает ТАСС.

«Учитывая масштабы и потенциал происходящего, мы глубоко обеспокоены опасным развитием событий в Ливанской Республике», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, российская сторона убеждена, что начало широкомасштабной военной операции в Ливане имело бы самые разрушительные последствия, которые отразились бы на безопасности всего Ближнего Востока. Представитель российского МИД подчеркнула, что подобного катастрофического сценария необходимо избежать.

Также дипломат заявила о солидарности России с народом Ливана и выразила соболезнования от российской стороны семьям пострадавших в результате произошедшего в стране.

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек. 18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек.

Ранее в США оценили последствия подрывов средств связи в Ливане.

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Подрыв пейджеров «Хезболлы»
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