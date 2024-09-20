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МИД РФ обвинил Запад в открытой поддержке терактов ВСУ

Захарова: Запад перешел к открытой поддержке терактов ВСУ против мирных граждан

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад перешел к открытой поддержке терактов Киева против мирных граждан. Об этом она сообщила во время брифинга.

«Кризис вокруг Украины остается одним из ключевых факторов, определяющих международную обстановку. Запад использует его как инструмент давления на нашу страну», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что деструктивная позиция Запада по отношению к Украине представляет собой еще один шаг в рамках «крестового похода» против формирования многополярного мира, направленного на создание более справедливого миропорядка.

Дипломат отметила, что Запад стремится лишить центры мира, которые естественным образом возникли в последние годы, права голоса или возможности выступать в качестве «полноценных игроков».

Захарова также заявила, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об отсутствии красных линий России в случае ударов вглубь территории страны западным оружием можно охарактеризовать выражением «слабоумие и отвага».

Ранее на Западе усомнились, что Байден «официально» разрешит Украине бить вглубь России.

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