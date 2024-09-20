Жители Ливана боятся подходить к своим телефонам

Жители Ливана после двух дней взрывов пейджеров и других средств связи стали с подозрением относиться к своим девайсам, которые они используют в быту; к примеру, ливанцы стали «держаться подальше» от своих смартфонов. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Некоторые поспешили отключить свои приборы. Другие отключили инверторы и солнечные системы, питающие их дома. Многие держали подальше свои мобильные телефоны и отказывались отвечать на звонки. Радионяни, телевизоры, ноутбуки — жители Ливана смотрели на все это с подозрением», — говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, в ливанском обществе «растет тревога» после взрывов. Кроме того, ситуацию усугубляет «страх перед полномасштабной войной с Израилем».

До этого телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что Израиль планировал операцию по подрыву пейджеров в Ливане на протяжении 15 лет.

По их информации, Израиль участвовал в производстве устройств связи, которые взорвались в различных регионах Ливана. Для этого были созданы несколько подставных компаний, якобы занимавшихся изготовлением пейджеров. При этом многие сотрудники этих компаний не знали о реальных целях своей работы.

Ранее Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана.