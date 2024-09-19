Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила интенсивность бомбардировок на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, израильская авиация в течение 20 минут нанесла около 70 ударов по южным районам Ливана. Военные самолеты Израиля произвели серию атак на объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

19 сентября истребители Военно-воздушных сил Израиля сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Ранее ЦАХАЛ утвердил планы войны на границе с Ливаном.