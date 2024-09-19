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Израиль усилил бомбардировки на юге Ливана

Al Hadath: Израиль в течение 20 минут нанес около 70 ударов по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) усилила интенсивность бомбардировок на юге Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, израильская авиация в течение 20 минут нанесла около 70 ударов по южным районам Ливана. Военные самолеты Израиля произвели серию атак на объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

19 сентября истребители Военно-воздушных сил Израиля сымитировали налет на Бейрут во время выступления генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насрулла. Израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом на малой высоте, что вызвало панику у жителей Ливана. Во время второго захода над Бейрутом истребители преодолели звуковой барьер, что создало эффект оглушительного взрыва.

Ранее ЦАХАЛ утвердил планы войны на границе с Ливаном.

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