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В Киев прибыла глава ЕК фон дер Ляйен

УНИАН: в Киев с визитом прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

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vonderleyen/X (ранее Twitter)

В Киев с визитом прибыла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Скоро начнется отопительный сезон, и Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее смелых усилиях. Я приехала сюда (в Киев. — «Газета.Ru»), чтобы обсудить поддержку Европы, прогресс по кредитованию G7», — отметила глава ЕК.

Накануне о готовящемся визите фон дер Ляйен писала французская газета Le Figaro. Представитель регионального содружества поделилась своими планами в ходе пресс-конференции в Брюсселе. Кроме того, фон дер Ляйен анонсировала выделение €160 млн для помощи Киеву. Эти средства направят на поддержание безопасности государства в энергетической сфере.

До этого президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с американским актером, продюсером и послом доброй воли ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом.

Ранее Совет ЕС утвердил состав Еврокомиссии, предложенный фон дер Ляйен.

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