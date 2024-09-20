США планируют ужесточить санкции против российской нефти

США планируют ужесточить режим санкционного давления в отношении российской нефти и уменьшить доход России от ее продажи. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, выступая в фонде Карнеги, передает РИА Новости.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», — сказал Сингх.

Вашингтон намерен сократить доходы Москвы от продажи нефти «в краткосрочной перспективе от шести месяцев до трех лет», отметил чиновник.

Он добавил, что это будет сделано «с помощью санкционных и других инструментов».

16 сентября советник американского президента по национальной экономике Лаэль Брейнард сообщала, что США планирует расширить антироссийские санкции на страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений.

Ранее попавшим под санкции судам из РФ запретили останавливаться в портах Дании.