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В США объяснили, почему Харрис мало дает интервью

NYP: демократы США волнуются из-за малого количества интервью Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис очень мало дает интервью из-за «тревожности», политик может страдать «синдромом самозванца», будучи неуверенной в себе. Об этом пишет американская газета New York Post.

«Харрис идет на антирекорд по числу интервью среди всех кандидатов — и даже демократы волнуются», - говорится в сообщении издания.

Психолог Кэрол Либерман в беседе с газетой предположила, что проблема кроется глубже: Харрис «тревожится» во время интервью.

«Команда кампании Харрис, возможно, не до конца понимает психологические причины, по которым она так боится (интервью. — прим. ред.)», — подчеркнула Либерман.

Она добавила, что хихикание Харрис, а также широкие движения руками являются проявлениями тревожности кандидата на пост президента США. Тревожность идет от «синдрома самозванца», когда человек сомневается в собственных способностях.

До этого Харрис заявила, что ликвидирует каждого, кто ворвется в ее дом.

Ранее Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов.

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