Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал выступления американских политиков набором лозунгов

Медведев счел выступления политиков в США набором лозунгов и пустых обещаний

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал набором лозунгов и пустых обещаний выступления американских политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы начнем выступать как Трамп или как эта Камала Харрис, успеха не будет нигде», — отметил он.

По словам Медведева, в основе речей политиков США — «набор пустых слов». Зампред Совбеза подчеркнул, что в на российской политической арене «такое не прокатит», «освистают моментально».

16 сентября замглавы Совбеза РФ задался вопросом на своей странице в соцсети X, как бы США и Запад в целом отреагировали, если бы покушавшийся на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа оказался связан с украинскими властями.

В четверг, 19 сентября, Медведев объяснил идею о создании открытой базы врагов РФ. Он подчеркнул, что россияне должны знать противников страны, а также о том, «чем они занимаются».

Ранее Медведев рассказал о реакции Запада на предупреждения РФ об ударах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами