Председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал набором лозунгов и пустых обещаний выступления американских политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы начнем выступать как Трамп или как эта Камала Харрис, успеха не будет нигде», — отметил он.

По словам Медведева, в основе речей политиков США — «набор пустых слов». Зампред Совбеза подчеркнул, что в на российской политической арене «такое не прокатит», «освистают моментально».

16 сентября замглавы Совбеза РФ задался вопросом на своей странице в соцсети X, как бы США и Запад в целом отреагировали, если бы покушавшийся на жизнь кандидата в президенты Дональда Трампа оказался связан с украинскими властями.

В четверг, 19 сентября, Медведев объяснил идею о создании открытой базы врагов РФ. Он подчеркнул, что россияне должны знать противников страны, а также о том, «чем они занимаются».

Ранее Медведев рассказал о реакции Запада на предупреждения РФ об ударах.