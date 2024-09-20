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В Совфеде рассказали о новом оружии массового поражения

Пушков счел взрывы гаджетов в Ливане новым оружием массового поражения людей

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Aziz Taher/Reuters

Массовые взрывы средств связи и гаджетов в Ливане стали новым оружием индивидуально-массового поражения людей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Разработано и на наших глазах применяется новое оружие индивидуально-массового поражения», — подчеркнул он.

Это оружие, отметил Пушков, основано на механизмах массового потребления. По словам сенатора, произошедшие взрывы пейджеров в Ливане стали «новым словом в безжалостной войне против человека».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

18 сентября в Ливане начались массовые детонации других устройств, включая рации и бытовую технику. В результате этих взрывов пострадали более 600 человек, 25 из них врачи не спасли.

Ранее ABC узнал, что Израиль планировал подрыв пейджеров в Ливане 15 лет.

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