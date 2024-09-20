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Захарова рассказала о препятствии для Молдавии на пути в ЕС

Захарова: Приднестровье рассматривается Кишиневом как препятствие на пути в ЕС

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Petrov Sergey/Global Look Press

Власти Молдавии, целью которых является вступление страны в ЕС, рассматривают Приднестровье в качестве препятствия на пути евроинтеграции. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Приднестровье рассматривается молдавским руководством чуть ли не как препятствие на пути вхождения Молдавии в ЕС», — подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД РФ, Молдавия, преследуя цели европейской интеграции государства, готова отказаться от урегулирования приднестровской проблемы.

16 сентября президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на то, что конфликт с Приднестровьем решится до вступления в ЕС, но допустила, что ее страна станет членом Евросоюза без территории непризнанной республики.

13 сентября Санду в рамках предвыборной кампании предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Она заявила, что у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется кишиневскими властями.

Ранее в Приднестровье дали совет Молдавии.

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