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США заявили об усилении санкций против России

В Белом доме анонсировали усиление санкционного давления на Россию

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Martin Meissner/AP

Соединенные Штаты намерены сильнее ужесточить санкционный режим против России — в этот процесс будут включены ограничения на объем поставок нефти на мировой рынок и ее транспортировку. Об этом заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх, передает РИА Новости.

«Мы приближаемся к точке, в которой можно будет говорить о гораздо более жестком санкционном режиме, как в отношении теневого флота, так и в отношении объема нефти, который России разрешено поставлять на рынок», — заявил Сингх.

Выступая в фонде Карнеги, функционер Белого дома заявил, что США сосредоточатся на экспортном контроле в отношении России, чтобы снизить российские доходы от продажи нефти.

До этого стоимость российской нефти Urals с конца июня рухнула на порядка 30%, опустившись ниже потолка в $60 за баррель.

Энергоноситель подешевел на фоне общего падения цен на нефть в мире.

Ранее стало известно, какие страны ЕС наиболее зависимы от импорта нефтепродуктов.

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