Вьетнам подтвердил участие в саммите БРИКС

Делегация Вьетнама примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на посольство страны в России.

Во вьетнамской дипмиссии подчеркнули, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию.

По словам вьетнамского политолога Занг Диня, направленная на повышение роли и положения развивающихся стран глобального Юга ориентация развития БРИКС соответствует интересам Ханоя. В случае вступления в организацию Вьетнам мог бы получить доступ к крупным источникам капитала и рынкам, участвуя в проектах и инициативах в экономической сфере.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне стало известно, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит планирует принять участие в саммите БРИКС в Казани.

2 сентября стало известно, что Турция официально направила заявку на вступление в БРИКС. Источники Bloomberg уточнили, что республика приняла решение вступить в организацию несколько месяцев назад после неудачных переговоров о присоединении к ЕС, кандидатом в который страна является с 1999 года.

Ранее еще одна страна заинтересовалась БРИКС.