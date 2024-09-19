Захарова резко ответила Пашиняну на слова об угрозе суверенитету Армении от ОДКБ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова премьера Армении Никола Пашиняна о том, что ОДКБ создает угрозу суверенитету Армении, противоречащими здравому смыслу. Ее слова приводит ТАСС.

Она выразила мнение, что слова Пашиняна противоречат здравому смыслу и реальности, поскольку если Армении действительно что-то угрожает, какой смысл говорить о том, что Ереван продолжает находиться в ОДКБ.

«Если они остаются, значит, они в этом видят какую-то целесообразность. При этом одновременно они говорили, что ОДКБ «вышла из Армении». Это все противоречит здравому смыслу и логике», — указала Захарова.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил, что Ереван близок к точке невозврата в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности. Армянский премьер также подчеркнул, что Ереван заморозил отношения с организацией, поскольку она якобы создавала угрозу суверенитету государства.

Ранее Песков оценил слова Пашиняна об опасности ОДКБ для Армении.