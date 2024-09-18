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Песков оценил слова Пашиняна об опасности ОДКБ для Армении

Песков не согласился со словами Пашиняна, что ОДКБ является угрозой для Армении

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РИА «Новости»

РФ не согласна с критическими высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но продолжает считать республику своим близким партнером. Об этом во время регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Контакты с Арменией мы продолжаем и будем продолжать. Это наш близкий партнер», — сказал представитель российского лидера.

В то же время он обратил внимание, что Москва не может согласиться с позицией Еревана в отношении ОДКБ. По словам Пескова, данная организация не представляет никакой угрозы для независимости республики. Наоборот, одной из основных задач международной структуры является защита суверенитета ее стран-членов.

«Будем эту позицию терпеливо доводить до армянского руководства», — резюмировал пресс-секретарь Кремля.

18 сентября Пашинян сообщил, что его страна близка к точке невозврата в отношениях с ОДКБ. Как отметил председатель правительства, Ереван в феврале 2024 года заморозил свое членство в организации, так как она якобы создавала угрозу для безопасности и суверенитета республики.

Ранее армянская сторона отказалась от участия в командно-штабных учениях «Взаимодействие-2024», которые организовала ОДКБ.

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