Володин пообещал мощный ответ России на удары ВСУ вглубь ее территории

Россия даст ответ, применив более мощное оружие, на возможные удары по территории РФ дальнобойным западным оружием. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет», — написал он.

Володин отметил, что то, к чему призывает Европарламент, может привести к мировой войне с использованием ядерного оружия.

«Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься», — заключил председатель Госдумы.

19 сентября Европарламент принял резолюцию в призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории России. Решение по резолюции было принято на пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов. Резолюцию поддержали 425 европейских депутатов, против проголосовал 131, еще 63 депутата воздержались.

18 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт беспокоит возможное разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории, это повысило бы риск эскалации.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Столтенберга об ударах по РФ.