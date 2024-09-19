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Путин рассказал, сколько научно-производственных центров по выпуску БПЛА создадут в России

Путин: в России создадут 48 научно-производственных центров по БПЛА до 2030 года

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Работа по проектированию, испытанию и выпуску беспилотных летательных аппаратов будет проводиться на базе особых научно-производственных центров, до 2030 года в России создадут 48 таких организаций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

«До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», — сказал он.

Глава государства также отметил, что в 2023 году ВС России получили 140 тыс. беспилотников. По словам президента, в 2024 году число поставленных в российскую армию дронов планируется увеличить в десять раз.

Заседание членов Военно-промышленной комиссии РФ, в котором принимает участие президент страны Владимир Путин, проходит в Санкт-Петербурге. Главной темой обсуждения является развитие беспилотных авиационных систем специального назначения.

Ранее в РФ разработали уникальную систему защиты дронов от столкновений.

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