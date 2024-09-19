Политолог оценил перспективы реализации «плана победы» Зеленского

«План победы» украинского лидера Владимира Зеленского основан прежде всего на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. Однако Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, отметил эксперт.

«Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», — сказал Скачко.

По его прогнозам, в Вашингтоне, куда Зеленский собирается вскоре прибыть, он снова попытается доказать, что Украина в состоянии «победить Россию или склонить к переговорам на чужих условиях».

Накануне Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Киева и о том, что теперь важна решимость в его реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

Ранее в Госдуме оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО.