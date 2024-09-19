Грузия ищет партнеров, а не опекунов. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили, комментируя напряженность в грузино-армянских отношениях. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», рестрикции со стороны США не способствуют стратегическому партнерству двух государств.

«Если кто-то хочет быть нашим опекуном и водить, как посчитает нужным, так не получится. Это не работает на протяжении всей истории нашей государственности, насчитывающей три тысячи лет», — заявил Папуашвили.

Он добавил, что для перезагрузки двусторонних отношений важно прекратить ложно обвинять Грузию и отказаться от нарративов против ее властей и граждан.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к «подрыву демократии и нарушению прав человека» в стране.

Среди попавших под рестрикции оказались высокопоставленные государственные и муниципальные деятели, «злоупотреблявшие своей властью для ограничения основных свобод грузинского народа». Кроме того, в список попали бизнесмены, замешанные в коррупции, и депутаты парламента Грузии.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе позднее заявил, что власти страны, несмотря на санкции, не дадут использовать себя «большим странам», как Украину.

Ранее политолог объяснил, почему Грузия занялась «подрывом западной демократии».