В Британии выступили против ударов ВСУ вглубь России

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж выступил против разрешения ВСУ бить вглубь России со стороны Британии, выразив опасение о дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет Politico.

По его словам, подобный шаг может вывести поддержку Запада за пределы «только защиты Украины».

«Должны ли мы поддерживать Украину? Да. Хотим ли мы, чтобы наши ракеты дальнего действия стреляли вглубь России? Я обеспокоен тем, что это опасный уровень эскалации», — заявил Фарадж.

16 сентября сообщалось, что Великобритания не разрешит Украине бить ракетами Storm Shadow британского производства вглубь территории России без одобрения США.

15 сентября советник Белого дома Джейк Салливан сообщил, что Байден обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России.

До этого газета The Times сообщала, что Байден не станет давать Украине разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России до тех пор, пока Зеленский не представит свой так называемый «победный» план.

Ранее бывшие британские министры потребовали разрешить Украине бить по РФ.