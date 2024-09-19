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Захарова обвинила Европарламент в помешательстве из-за Мадуро

МИД: призвавший к аресту Мадуро Европарламент проявляет признаки помешательства

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Fausto Torrealba/Reuters

Европарламент, который призвал выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, стал «воплощением коллективного бессознательного с признаками буйного помешательства». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в ареал Европейского союза. И при этом полная апатия, например, к расследованию терактов в отношении газопровода «Северный поток», совершенных в зоне ответственности стран — членов Евросоюза», — написала она.

19 сентября стало известно, что Европарламент обратился к Евросоюзу и странам – членам объединения запросить международный ордер на арест Мадуро после прошедших в конце июля выборов президента Венесуэлы, депутаты Европарламента сочли электоральный процесс в Венесуэле недостаточно «прозрачным».

До этого, в начале сентября, МИД Аргентины обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом инициировать выдачу ордера на арест Мадуро. Аргентинские дипломаты утверждают, что после выборов 28 июля ситуация в Венесуэле ухудшилась и были совершены новые деяния, которые можно рассматривать как преступления против человечности.

Ранее в США рассказали, из-за чего арестовали самолет президента Венесуэлы.

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