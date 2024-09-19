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В Совфеде ответили на резолюцию Европарламента с призывом бить по России

Сенатор Джабаров: резолюция ЕП об ударах по России не обязательна для исполнения

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Решения Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения. Так в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв органа наносить удары по России.

Речь идет о принятой Европарламентом резолюции с призывом разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ. Джабаров назвал принявших решение членов органа «кучкой безответственных политиков». По его мнению, они заняты лишь штамповкой резолюций, которые направлены не на налаживание нормальных отношений с Россией, а на усиление конфронтации.

«Все решения Европарламента носят рекомендательный, но ни в коем случае не обязательный характер, — подчеркнул сенатор. — Пусть они с этими резолюциями сидят спокойно и живут, пока их никто не трогает».

Напомним, решение по резолюции на сегодняшней пленарной сессии поддержали 425 евродепутатов, против выступил 131, воздержались — 63 депутата. В итоге Европарламент призвал немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных Украине, против законных военных целей на территории России.

Ранее в Европарламенте раскрыли план дальнейших действий НАТО по Украине.

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