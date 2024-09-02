В США рассказали, из-за чего арестовали самолет президента Венесуэлы

Самолет президент Венесуэлы Николаса Мадуро был арестован из-за нарушения законов Соединенных Штатов о санкциях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минюст США.

В ведомстве отметили, что Вашингтон будет добиваться конфискации самолета.

Вечером 2 сентября стало известно, что США арестовали самолет Николаса Мадуро и переправили его во Флориду.

До этого сообщалось, что главы МИД Евросоюза договорились на неформальной встрече в Брюсселе не признавать Николаса Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы.

22 августа Верховный суд подтвердил результаты избиркома и признал Николаса Мадуро избранным президентом Венесуэлы с 2025 по 2031 годы. Оппозиция не признала победу Мадуро на выборах в Венесуэле и назвала победителем Эдмундо Гонсалеса.

Ранее Мадуро назвал поражение Украины вопросом времени.