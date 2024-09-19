Обвиняемый в получении взяток экс-чиновник Роспотребнадзора ХМАО отправился на СВО

Экс-начальник отдела Роспотребнадзора по Нефтеюганску, Пыть-Яху и Нефтеюганскому району ХМАО Александр Щербаков, которого обвинили в получении взяток, подписал контракт с Минобороны России и отправился в зону специальной военной операции. Об этом сообщает Ura.ru.

Отмечается, что Щербакову успели вменить десять эпизодов по статьям Уголовного кодекса РФ «Получение взятки» и «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности».

В данный момент уголовное дело приостановили. Его возобновят, когда бывший чиновник вернется с фронта.

«Если он получит какую-либо государственную награду, будет решаться вопрос о прекращении уголовного преследования», — отметил инсайдер издания.

Источник 86.RU сообщил, что Щербаков уже находится на передовой.

«Ему 64 года, срок, который грозит, большой, поэтому, видимо, и решил туда пойти», — сказал он.

До этого сообщалось, что Щербаков получил от директора детского сада iPhone и бронежилет в качестве взятки. Взамен он не проводил проверочные мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в образовательных учреждениях.

10 сентября стало известно, что арестованный за взятку районный военком Москвы решил уехать на СВО.

Ранее осужденный за взятки экс-полковник МВД попросился на СВО.