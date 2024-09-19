В Китае заявили, что Тайвань готовится к независимости

Администрация Тайваня проводит военную подготовку, целью которой является независимость острова от Китая. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, передает ТАСС.

«С тех пор как администрация Лай Циндэ пришла к власти, они упорно придерживаются сепаратистских позиций полной независимости, тщетно планируют вооруженным путем добиваться независимости и противостоять воссоединению, — сказал Биньхуа, комментируя поставки Тайваню товаров военного назначения Соединенными Штатами.

По его словам, остров использует все ресурсы для наращивания военной мощи, тренирует войска и готовится к независимости.

Циндэ возглавил Тайвань после победы на выборах в 2024 году. Он вошел в список ста самых влиятельных людей планеты за этот год в разделе «Лидеры», по версии журнала TIME.

19 августа сообщалось, что Вооруженные силы Тайваня получили от США 13 новейших корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B.

Ранее суд Тайваня вынес приговор офицерам разведки за шпионаж в пользу Китая.