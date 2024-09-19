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В Госдуме оценили шансы Украины получить приглашение в НАТО

Депутат Кузнецов: Украина не получит приглашения в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Член комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что приглашение Украины в НАТО является одним из пунктов «плана победы» лидера страны Владимира Зеленского. По мнению парламентария, ожидания Киева на этот счет напрасны.

«Предполагаю, что это невозможно. Вероятно, Зеленский пытается таким образом повысить ставки для будущих переговоров, но об официальном приглашении Украины в НАТО речь, скорее всего, не идет. В американском бизнесе это называется open position», — сказал Кузнецов.

19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

До этого Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Киева и о том, что теперь важна решимость в его реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО.

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