Политолог призвал извлечь урок из истории с подрывом гаджетов в Ливане

Массовый подрыв пейджеров и раций в Ливане должен послужить уроком всему миру. Такое мнение высказал генеральный директор аналитического центра «Катехон» Михаил Якушев. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«И об этом сегодня как раз ливанский министр энергетики заявлял в своем интервью, что это нам урок, что мы должны быть более собраны в отношении использования этих гаджетов, которые непонятно чем могут быть напичканы. Хайтек не на стороне Ближнего и Среднего Востока. Этим занимались западные компании, очень продвинутые», — сказал Якушев.

Накануне, 17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек, также сообщается о десятках погибших.

Американская газета New York Times писала, что пейджеры перед взрывом издавали звуковой сигнал, из-за чего некоторые поднесли устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить сообщение.

Ранее россиянам объяснили, как обезопасить себя от взрыва смартфона.