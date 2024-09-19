Депутат Рады Безуглая объяснила свой переход в комитет по внешней политике

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила, что намерена перейти в комитет Верховной рады по внешней политике. Пост с соответствующим содержанием появился на ее странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я приняла решение перейти в комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству», — говорится в заявлении.

По словам законодателя, таким образом она хочет расширить сферу своей деятельности.

19 сентября украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада уволила Марьяну Безуглую с должности заместителя главы комитета парламента по обороне. За соответствующую инициативу проголосовали 252 законодателя.

Марьяна Безуглая известна благодаря своим критическим высказываниям в адрес военного и политического руководства Украины. Она неоднократно обвиняла бывшего главнокомандующего армией страны Валерия Залужного в неудачах на поле боя, а позже начала также резко критиковать его преемника Александра Сырского. Более того, депутат требовала уволить украинского министра обороны Рустема Умерова.

На этом фоне в ноябре 2023 года члены Верховной рады Ирина Фриз и Алексей Кучеренко выступили за исключение коллеги из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне. Уже через несколько дней законодательный орган рассмотрел соответствующее предложение, но в тот раз за его реализацию проголосовало недостаточное количество человек.

Ранее в Верховной раде рассказали о закулисной борьбе в военном командовании Украины.