Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского ответили МИД Польши на предложение по Крыму

Ермак в ответ на предложение МИД Польши по Крыму заявил о «праве» Киева на Крым

close
Global Look Press

Россия якобы нарушила международное право в ходе событий весны 2014 года и присоединения Крыма. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — утверждает он.

19 сентября Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН ради будущего референдума. По словам Сикорского, упомянутый референдум можно отложить на 20 лет.

При этом замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года.

Ранее в Крыму рассказали, что будет лежать в основе переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами