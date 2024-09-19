В офисе Зеленского ответили МИД Польши на предложение по Крыму

Россия якобы нарушила международное право в ходе событий весны 2014 года и присоединения Крыма. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского передать Крым под мандат ООН.

«Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это», — утверждает он.

19 сентября Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН ради будущего референдума. По словам Сикорского, упомянутый референдум можно отложить на 20 лет.

При этом замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что Запад «давит» на Украину из-за стремления Киева вернуть государство к границам 1991 года.

Ранее в Крыму рассказали, что будет лежать в основе переговоров по Украине.