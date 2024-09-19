Эксперт дал честный ответ, как взорвались пейджеры в Ливане

Честный ответ на вопрос, как взорвались пейджеры и рации в Ливане, заключается в том, что никто не знает до конца, как. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин. Он отметил, что пока неясно, достоверна ли информация о наличии взрывчатки в гаджетах.

«Хочу сказать, что сюжет со взрывом пейджера был обыгран, если не ошибаюсь, в известном фильме в начале нулевых с Константином Хабенским. И там тоже он показывает, как удаленно взорвать пейджеры. Так что в этом смысле концепция, что такое возможно, не нова. А вот то, что это кто-то реально осуществил, — это нечто невероятное», — сказал Каргин.

Он подчеркнул, что подобного, особенно в таких масштабах, никто не делал в принципе. Такое происходит впервые.

Накануне, 17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек, также сообщается о десятках погибших.

Как отмечал старший преподаватель кафедры инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСИС, генеральный директор конструкторского бюро «Карфидов Лаб» Михаил Васильев, главная проблема версии с перегревом аккумуляторов для взрыва или детонации взрывчатки заключается в том, что достичь критической температуры элементов питания в тысячах и даже сотнях устройств одновременно почти невозможно. На температуру могут повлиять множество факторов, учесть и проконтролировать которые довольно сложно.

Ранее в России назвали возможных исполнителей подрыва гаджетов в Ливане.