Эксперт объяснил, почему «Хезболла» использовала именно пейджеры

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему члены шиитской организации «Хезболла» использовали для связи именно пейджеры, а не мобильные телефоны. Первые, по его словам, считаются более безопасным средством коммуникаций, поскольку их сложнее взломать.

«И пейджеры использовали не столько даже, видимо, рядовые бойцы «Хезболлы», а именно офицерский состав. И соответственно, значимая часть офицерского состава, если не большая часть, возможно, выведена сейчас из строя», — сказал Каргин.

Сейчас «Хезболле» нанесен серьезнейший урон, заключил эксперт.

Накануне, 17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек, также сообщается о десятках погибших.

По мнению философа, общественного и политического деятеля Александра Дугина, массовый подрыв гаджетов в Ливане организован спецслужбой «Моссад» с санкции Вашингтона, в частности Демократической партии.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».