Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, почему «Хезболла» использовала именно пейджеры

Политолог Каргин: Хезболла использовала пейджеры ради безопасности

close
Global Look Press

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему члены шиитской организации «Хезболла» использовали для связи именно пейджеры, а не мобильные телефоны. Первые, по его словам, считаются более безопасным средством коммуникаций, поскольку их сложнее взломать.

«И пейджеры использовали не столько даже, видимо, рядовые бойцы «Хезболлы», а именно офицерский состав. И соответственно, значимая часть офицерского состава, если не большая часть, возможно, выведена сейчас из строя», — сказал Каргин.

Сейчас «Хезболле» нанесен серьезнейший урон, заключил эксперт.

Накануне, 17 и 18 сентября, в Ливане взорвались тысячи пейджеров и раций, которые, предположительно, заранее были начинены взрывчаткой, а также дистанционно управляемым детонатором. В результате инцидента пострадали тысячи человек, также сообщается о десятках погибших.

По мнению философа, общественного и политического деятеля Александра Дугина, массовый подрыв гаджетов в Ливане организован спецслужбой «Моссад» с санкции Вашингтона, в частности Демократической партии.

Ранее эксперт назвал возможный способ детонации взрывчатки в пейджерах и рациях «Хезболлы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами