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В Госдуме назвали вбросом сообщения о планах новой мобилизации в России

Депутат Красов назвал вбросом данные WSJ о просьбе Путину объявить мобилизацию

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов назвал «вбросом» сообщения о планах проведения новой мобилизации в России. Так он прокомментировал в разговоре с RTVI публикацию американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Как заявляет WSJ, за несколько месяцев до инаугурации президента РФ он встретился с представителями министерства обороны, которые настаивали на проведении новой мобилизации, однако Путин не поддержал эту идею. Теперь в ведомстве снова просят об этом.

Красов считает, что западные страны «подобными вбросами» хотят внести «панику в мозгах» россиян и посеять «некую рознь».

Президент уже четко и конкретно определил, что Вооруженные силы будут комплектоваться военными, проходящими службу по контракту, отметил депутат.

По его словам, Путин «очень много» сделал для повышения престижа военной службы по контракту и в целом профессии.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обсуждений новой волны мобилизации не ведется.

Ранее в Госдуме оценили необходимость мобилизации для увеличения численности российской армии.

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