ЕП призовет ЕС снять ограничения на удары вглубь России

Европейский парламент (ЕП) призовет страны Евросоюза снять ограничения для Украины на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России. Об этом говорится в проекте документа, который будет утвержден на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает РИА Новости.

»Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать свое право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой для нападений на ее население и инфраструктуру», — указано в проекта резолюции ЕП.

Депутаты Европарламента подчеркнули, что недостаточные поставки вооружений на Украину и ограничения на их использование угрожают подорвать принятые до этого момента Евросоюзом усилия.

В ЕП также настаивают на поставках Украине большего количества боеприпасов, включая ракеты Taurus.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для исполнения.

Накануне МИД Венгрии сообщал, что страну беспокоит возможное разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления Столтенберга об ударах по РФ.