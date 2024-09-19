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Песков объяснил «оживление» YouTube-канала Кремля

Песков: Кремль «оживил» свой YouTube, чтобы объяснить позицию зрителям с Запада

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Кремль возобновил публикации на своем YouTube-канале, несмотря на замедление видеохостинга, чтобы иметь больше возможностей дотянуться до зарубежной аудитории, заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Кремль задействует все возможные ресурсы для распространения информации о работе Владимира Путина.

16 сентября в Роскомнадзоре подтвердил, что ведет работы по замедлению YouTube в России. Об этом представитель ведомства рассказал одному из российских интернет-провайдеров в официальном письме, которое было отправлено в ответ на запрос разъяснить нестабильную работу YouTube.

Замедление работы YouTube в России началось в середине июля 2024 года. Изначально в качестве причины «Ростелеком» и РКН называли устаревшие кеш-серверы Google.

Ранее сообщалось, что YouTube замедлили в России почти в 10 раз.

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