Харрис может встретиться с Зеленским

Вице-президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах от Демократической партии Камала Харрис может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Зеленский также рассчитывает встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая состоится с 24 по 30 сентября.

13 сентября Зеленский заявил, что в текущем месяце представит президенту США Джо Байдену план мирного урегулирования конфликта.

Хотя он не гарантирует, что план остановит конфликт, он надеется сделать Украину «более сильной». План включает четыре основных пункта и один для постконфликтного периода, охватывающий безопасность, военную поддержку, использование ресурсов и экономическую помощь Киеву.

Ранее в Госдуме оценили вероятность принятия США «мирного плана» Зеленского.