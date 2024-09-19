Посол объяснил, почему РФ выслала дипломатов Британии

Высылка сотрудников посольства Великобритании в Москве стала закономерным ответом на ограничительные меры, вводимые Лондоном. Об этом заявил российский посол в королевстве Андрей Келин во время визита в МИД Британии, передает ТАСС.

В посольстве сообщили агентству, что во время визита во внешнеполитическое ведомство российский дипломат отметил наличие сведений о возможных нарушениях деятельности сотрудников британского посольства. По его словам, Москва располагала данными, согласно которым работа высланных британцев выходила за рамки Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

12 сентября ФСБ сообщила, что в действиях шести сотрудников британского посольства нашли признаки «разведывательно-подрывной работы». В связи с этим, дипломатов лишили аккредитации. Спецслужбы подчеркнули, что намерены и в дальнейшем пресекать деструктивные действия со стороны дипломатов.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что британское посольство вышло за рамки венских конвенций.

Ранее в высылке британских дипломатов увидели попытку «наказать» Лондон за поддержку Украины.