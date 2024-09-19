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Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе

Трамп может встретиться с Зеленским во время его визита в США

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Evan Vucci/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визита в Штаты на следующей неделе. Об этом экс-глава Белого дома сообщил агентству Reuters.

«Вероятно, да», — ответил Трамп.

При этом республиканец не предоставил каких-либо подробностей о возможной встрече.

Трамп неоднократно заявлял о возможности урегулирования конфликта на Украине, если он вернется на пост главы Белого дома. Так, 15 сентября политик заявил, что конфликт нужно урегулировать «силой духа и мудростью». Он также напомнил, что выборы состоятся через 53 дня, и их итоги повлияют на все, даже на украинский конфликт.

В этот же день президент Украины заявил, что считает слова кандидата в президенты США от Республиканской партии о завершении им конфликта Киева и Москвы только предвыборными обещаниями. При этом он отметил, что не знает всех деталей предложения Трампа.

Ранее Зеленского предупредили о проблемах перед визитом в США из-за покушения на Трампа.

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