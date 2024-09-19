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В посольстве США рассказали, сколько еще Вашингтон будет помогать Украине

«Известия»: США намерены помогать Украине, пока не будет заключен мир

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Shannon Stapleton/Reuters

Вашингтон планирует помогать Украине до тех пор, пока не будет заключен мир, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя посольства США в России.

По его словам, американская сторона планирует оказывать помощь украинскому правительству и гражданам страны до тех пор, пока не будет заключен «справедливый мир».

Научный руководитель Российского совета по международным делам  Андрей Кортунов утверждает, что у Соединенных Штатов изменилась риторика по прекращению российско-украинского конфликта. Он считает, что у Вашингтона больше нет надежд на победу Украины, и это заставляет их снизить планку ожиданий.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты и ЕС задерживают предоставление $50 млрд из-за разногласий правового и технического характера.

Подчеркивается, что США и Европа «изо всех сил» пытаются договориться о формировании кредита Киеву в размере $50 млрд с использованием замороженных активов.

Также американский телеканал CNN сообщал, что предоставление американской помощи Украине затруднено из-за недостаточных запасов оружия и военной техники в распоряжении Пентагона.

Ранее сообщалось, что США могут потерять возможность предоставлять военную помощь Киеву.

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