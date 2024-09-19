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В сенате США причислили Россию к членам «клуба зарубежных противников»

Комитет сената США по разведке назвал РФ членом «клуба зарубежных противников»

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Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Россия и несколько других стран входят в «клуб зарубежных противников» США. Такое заявление сделал глава комитета по разведке американского сената Марк Уорнер, передает РИА Новости.

«Мы не выбираем себе этих противников», — отметил он.

Уорнер уточнил, что речь идет о государствах, которые в американских законах «обозначены как зарубежные противники». Кроме России, глава комитета по разведке американского сената назвал Китай, Иран и Северную Корею.

Во вторник, 17 сентября, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что Россия останется «угрозой» для США и после завершения украинского конфликта. По его словам, американские власти продолжат развивать военное сотрудничество со своими союзниками по НАТО в Европе.

Накануне стало известно, что Великобритания и Франция планируют подписать новое военное соглашение из-за якобы угроз со стороны России.

Ранее НАТО обвинили в попытке спровоцировать мировой конфликт.

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